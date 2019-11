Meteo a Roma: le previsioni del 3 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 22.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Condizioni spiccatamente perturbate sulle regioni centrali tirreniche per il transito di un fronte freddo al suolo. Al mattino fenomeni più continui su Lazio centro-meridionale, netto peggioramento dal pomeriggio con rovesci e temporali anche di forte entità in transito dal Lazio centrale al Lazio meridionale. Temperature stazionarie al suolo, in aumento in quota. Mari agitati, molto agitati al largo. Allerta arancione sulla regione.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 28.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 27.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare agitato.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,8 µg/m³.