Tre ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Viterbo, sorpresi nelle vicinanze di una discoteca in pieno centro mentre stavano percuotendo, minacciando con un coltello e rapinando due giovani di 19 anni sottraendogli un portafogli con dentro 30 euro. I militari, che si trovavano in quella zona di pattuglia, hanno notato le due vittime in stato di agitazione. Dopo aver ascoltato il loro racconto le due pattuglie hanno bloccato nelle vicinanze i baby rapinatori, li hanno dichiarati in arresto e dopo, le formalità in caserma, li hanno tradotti presso le proprie abitazioni contestandogli il reato di rapina.