Roma, ragazza stuprata in un locale: arrestato un secondo uomo

Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato ieri il secondo presunto responsabile dello stupro perpetrato, lo scorso maggio, da tre persone ai danni di una ragazza 21enne in un locale di pertinenza della discoteca Factory, nella Capitale. Si tratta di un tunisino di 35 anni, che quella notte lavorava come addetto alla sicurezza. L’uomo è stato incastrato dal Dna trovato sui vestiti e sul corpo della vittima.

Dopo i fatti, il 35enne aveva lasciato l’Italia e proprio ieri sera aveva fatto ritorno a Roma, ma ad attenderlo all’aeroporto di Fiumicino c’erano gli uomini della squadra mobile e della polizia di frontiera.

Indagini per individuare il terzo responsabile

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio l’uomo sarebbe entrato all'interno del locale proprio mentre la violenza era in atto, intorno alle 4 del mattino. La ragazza, vedendolo vestito con la divisa della security, sperò di essere aiutata ma, al contrario, anche lui iniziò ad abusare di lei.

A luglio, la polizia aveva arrestato un romeno, ritenuto uno dei responsabili. Ora le indagini continuano per individuare il terzo uomo coinvolto nella violenza.

La vicenda

La ragazza, di origini etiopi ma da 15 anni in Italia, si era presentata in lacrime alla direzione del locale, dicendo di essere stata picchiata e violentata da tre persone in uno sgabuzzino a pochi metri dalla discoteca, situata nei pressi dello Stadio Olimpico. Sul posto era intervenuta un'ambulanza del 118, che aveva trasportato la giovane in ospedale dove i medici del pronto soccorso le avevano riscontrato ferite compatibili con quelle di una violenza sessuale. A seguito della vicenda il questore di Roma aveva ritirato la licenza al locale, facendo riferimento anche ad altri interventi della polizia per liti, aggressioni e irregolarità da parte della discoteca.