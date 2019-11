Allerta meteo arancione a Fiumicino, il sindaco: "Prestate attenzione"

La protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore arancione a partire dalla tarda serata di oggi e per le 18 ore successive anche sul territorio di Fiumicino per l’ondata di maltempo in arrivo sul Centro Italia (LE PREVISIONI DEL WEEKEND). Tramite i suoi profili social, il sindaco Esterino Montino ha invitato la cittadinanza a prestare attenzione in vista dei forti temporali previsti: “Come sempre - scrive Montino - chiedo di prestare molta attenzione, di non uscire di casa se non strettamente indispensabile e di mettere in sicurezza eventuali oggetti che tenete all'aperto. Chiedo anche di diffondere questo messaggio il più possibile”.

Forti temporali nel Lazio

Nel Lazio, dalla tarda serata sono attesi rovesci diffusi che potrebbero produrre forti precipitazioni sui settori centro-meridionali occidentali, in particolare sulla provincia di Latina e sulle aree interne del Frusinate. Previsti fino a 100 millimetri di accumoli.