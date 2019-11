Ultraleggero precipita vicino Roma: un morto e un ferito grave

Un ultraleggero con a bordo due persone è precipitato oggi pomeriggio a Santa Severa, in località Marina di Tolfa, vicino Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Civitavecchia. Secondo quanto si è appreso, il passeggero, 66enne, è morto mentre il pilota è stato soccorso in gravissime condizioni. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, ma secondo le prime ricostruzioni l'ultraleggero avrebbe urtato e tranciato i cavi dell'alta tensione per poi precipitare in un campo.