La sera della sparizione di Emanuela Orlandi, il 22 giugno del 1983, la sala stampa del Vaticano ricevette una telefonata anonima in cui si diceva che la 15enne "era detenuta da loro e che la sua liberazione era collegata a una richiesta, il cui adempimento non necessariamente dipendeva dalla volontà della Santa Sede". Il testo di quella telefonata "è indubbiamente reperibile nell’archivio della segreteria di Stato". Lo rende noto monsignor Carlo Maria Viganò, ex Nunzio negli Stati Uniti, in un’intervista pubblicata sul sito di Aldo Maria Valli, ex vaticanista oggi su posizioni critiche nei confronti di papa Bergoglio.

"Non so se il testo fu dato agli inquirenti italiani"

Viganò, all’epoca dei fatti segretario del sostituto, l’arcivescovo Eduardo Martinez Somalo, al momento dell’arrivo della telefonata si trovava "in ufficio in segreteria di Stato alla terza loggia insieme con monsignor Sandri, mentre il sostituto era assente", racconta. "Si trattava di un messaggio formulato in termini precisi e ben costruito", ricorda il prelato, che aggiunge: "Non so se fu mai dato agli inquirenti italiani. Mi meraviglierei che non fosse stato fatto".

La presunta trattativa

Più avanti Viganò cita alcuni ecclesiastici che potrebbero essere informati sulla presunta trattativa riservata che il cardinale segretario di Stato Agostino Casaroli avrebbe condotto con coloro che sostenevano, in successive telefonate al Vaticano, di avere nelle loro mani la giovane Emanuela. "Su questo punto potrebbe sapere qualcosa monsignor Pier Luigi Celata, che era il suo segretario di fiducia", rivela Viganò.

Il commento di Pietro Orlandi

L’intervista è stata condivisa sui social dal fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, che ha sottolineato: "Quella che fino a poco tempo fa potevamo indicare solo come fonte ora ha nome e cognome".