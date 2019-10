Roma, investe due 14enni mentre fa manovra con l’auto: feriti

Incidente ieri pomeriggio in via degli Olimpionici, al Villaggio Olimpico di Roma. Due 14enni sono stati investiti da una donna mentre stava facendo manovra con l’auto. Stando ai primi accertamenti, si tratta della madre di uno dei due. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Parioli.

Incidente anche a Castel Madama

Un analogo episodio è accaduto anche in un capannone a Castel Madama, alle porte della Capitale, dove un uomo ha investito la figlia di due anni mentre stava spostando il proprio veicolo. La bimba ha riportato alcune ferite. Anche in questo caso, si tratterebbe di un incidente.