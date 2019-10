Incidente a Roma, investe con l’auto la figlia di 2 anni: denunciato

Un uomo di 37 anni ha investito la figlia di 2 anni con la propria automobile nel pomeriggio di ieri in un capannone in zona Castel Madama, vicino Roma, mentre stava facendo manovra. Il padre è stato denunciato per lesioni personali stradali gravi, mentre la vettura (con tutti i documenti in regola) è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia di Tivoli. La bimba, portata dapprima all’ospedale di Tivoli, è stata poi trasferita al Policlinico Gemelli di Roma a causa delle gravi condizioni in cui si trovava in seguito all’impatto con la macchina.