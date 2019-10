La guardia di finanza del comando provinciale di Roma ha sequestrato oltre 11 milioni di articoli pericolosi per la salute che stavano per essere messi in commercio in occasione della notte di Halloween. Si tratta perlopiù di accessori per il travestimento, come maschere, cerchietti, addobbi e decorazioni a tema, sprovvisti di marchio CE e privi dei requisiti di sicurezza. Le fiamme gialle hanno denunciato sette persone, accusate di frode in commercio, ricettazione, importazione di beni recanti marchi contraffatti e immissione sul mercato di prodotti non conformi. Una di loro è anche stata segnalata in via amministrativa per violazione del "Codice del Consumo”.

I sequestri

In due capannoni situati nel quartiere Prenestino, di proprietà di due società di import-export riconducibili a cittadini cinesi, i finanzieri hanno scoperto circa 2,4 milioni di prodotti e 8,2 milioni di pezzi - palloncini e sticker per decorazioni - destinati a rifornire le rivendite al dettaglio, tutti senza i necessari standard di sicurezza. All'interno di un'altra attività commerciale della Capitale, anch'essa gestita da cittadini cinesi, sono stati sequestrati circa 160.000 cosmetici dannosi per la pelle destinati al make-up per Halloween. I controlli delle fiamme gialle hanno infine portato alla confisca di 350.000 articoli privi del marchio CE in tre esercizi nei quartieri Tuscolano, Prenestino e Casilino, mentre a Ladispoli sono stati sequestrati oltre 98.000 giocattoli, tra i quali maschere e accessori per la festa.