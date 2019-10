La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 1.1 millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Transita una perturbazione seguita da aria fredda che determinerà piogge e rovesci a carattere sparso in moto da Toscana verso Lazio, qualche temporale possibile ancora nelle prime ore del mattino tra le coste della Toscana centrale e l'Arcipelago; cieli comunque ovunque molto nuvolosi o coperti. Venti deboli o moderati da NE. Temperature massime in ulteriore calo rispetto alla precedente giornata, di circa 3/6°C sia la suolo che in quota. Mari mossi, specie al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,5 µg/m³.