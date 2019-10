Roma, picchia la compagna davanti ai figli piccoli: arrestato 34enne

Un 34enne con precedenti è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri della stazione Roma Bravetta, chiamati dalla sua compagna dopo che lui l’aveva picchiata per l’ennesima volta davanti ai loro bimbi piccoli. I militari dell’Arma sono giunti presso l’abitazione della coppia, in via Pietro Bembo, a Primavalle, dove hanno trovato la donna, 34 anni, in stato di agitazione e con evidenti segni di percosse. Il convivente è stato condotto nel carcere di ‘Regina Coeli’ con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Aggressioni andavano avanti da alcuni mesi

La donna ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita poco prima del loro arrivo davanti ai figli piccoli. La 34enne ha poi aggiunto che gli episodi di violenza si ripetevano ormai da alcuni mesi, ma di non averli mai denunciati. Portata all’ospedale "Cristo Re", è stata medicata per le contusioni riportate.