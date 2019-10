Lei gli ha comunicato l’intenzione di interrompere la loro relazione, ma lui non avrebbe accettato la sua scelta e, dopo averla picchiata, si sarebbe lanciato da un cavalcavia sulla Roma-Civitavecchia. A raccontare l’accaduto alla polizia è stata proprio la donna, 40 anni, rinvenuta dagli agenti ferita in auto non distante dal luogo in cui si è consumata la tragedia.

Il racconto della donna

La 40enne avrebbe incontrato l’uomo, con il quale intratteneva una relazione extra coniugale, per dirgli che intendeva lasciarlo. A quel punto l’amante, 35 anni, avrebbe reagito picchiandola, servendosi anche di un cacciavite, e poi si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto. La donna, dopo essere stata trovata, è stata portata in ospedale: non è in pericolo di vita. Sull’episodio sta indagando la polizia.