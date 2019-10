Roma, la sindaca Raggi: “Avviati i cantieri per le nuove Torri Eur”

“Presto accanto al Roma Convention Center La Nuvola non ci saranno più gli 'scheletri' delle due torri, sede di ex uffici. Le Torri di Ligini sono pronte a rinascere con un progetto di qualità che avrà elevati standard energetici e ambientali", ha scritto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook sottolineando che "grazie al Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria del complesso immobiliare, e alla sinergia con Roma Capitale poche settimane fa sono stati avviati i cantieri che daranno nuova vita allo storico complesso. Saniamo così una storica ferita della nostra città – ha proseguito la sindaca – Si tratta di un esempio virtuoso che racconta di come Roma debba sempre di più puntare a progetti di qualità internazionale grazie anche al confronto concorsuale per arrivare al miglior progetto possibile per la città". Roma, al via la riqualificazione delle Torri dell’Eur