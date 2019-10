Sindaci d'Italia, Poste Italiane incontra 4mila primi cittadini a Roma

In occasione del secondo incontro 'Sindaci d'Italia', che si è svolto nella sala congressi sotto la 'Nuvola' di Fuksas nel quartiere dell'EUR, Poste Italiane ha riunito a Roma 4mila primi cittadini dei piccoli comuni italiani per annunciare l’introduzione di nuovi servizi dedicati alle realtà locali con meno di 5.000 abitanti e rinnovare, a distanza di un anno dal primo incontro, il dialogo diretto e permanente sulle esigenze specifiche del territorio. All'incontro, promosso in collaborazione con Anci e Uncem, era presente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire un messaggio di saluto. Presenti anche i ministri Gualtieri, Boccia, Catalfo, Provenzano, Pisano, Franceschini, oltre a Nicola Zingaretti come presidente della Regione Lazio.

Lintervento del premier Conte

"Stiamo seguendo con molta attenzione la proposta legislativa 'liberiamo i sindaci' - ha detto il premier Giuseppe Conte replicando al presidente dell'Anci e parlando di manovra - e quest'anno abbiamo un tavolo, che aprirà il 7 novembre e sarà operativo fino a fine manovra, con tutti gli enti locali presso il ministero degli Affari Regionali, per accogliere le vostre istanze. Nei piccoli comuni - ha affermato Conte - abita circa il 16% della popolazione italiana, sono 10 milioni di persone. I piccoli comuni sono un deposito di preziose testimonianze artistiche e culturali e sono ancora oggi centro propulsivo di attività economiche e produttive". E ancora: "È importante sottolineare come i piccoli comuni hanno tantissimi problemi, sono a rischio spopolamento ma danno un forte contributo alla realtà nazionale e all'eccellenza italiana", ha concluso.

Il premier Conte all'incontro 'Sindaci d'Italia'

Le parole dell'amministratore delegato Matteo Del Fante

“Poste Italiane - ha spiegato l’amministratore delegato Matteo Del Fante - ha realizzato gli impegni assunti nel 2018 con i piccoli comuni grazie alla dedizione delle persone che lavorano in azienda e alla proficua collaborazione instaurata con il territorio e con le istituzioni locali. Siamo consapevoli dell’importanza strategica della presenza capillare di Poste e della nostra capacità di collegare i territori alle istituzioni e ai servizi erogati centralmente - ha aggiunto -. La nostra azienda accorcia le distanze, agevola le relazioni, direi che è una sorta di intermediario tra le diverse aree del Paese. È giunto ora il momento di compiere una nuova tappa, arricchendo le iniziative realizzate e confidando nel fatto che i progressi conseguiti costituiscono una testimonianza della comune capacità di lavorare al servizio dell’Italia, favorendone lo sviluppo, la coesione sociale e territoriale”, ha concluso Del Fante.

Gli obiettivi del piano di Poste Italiane per i piccoli comuni

Del Fante ha illustrato gli obiettivi del nuovo piano di Poste Italiane per i piccoli comuni, che comprende l’avvio di programmi di educazione finanziaria e digitale, POS gratuiti ai comuni per i servizi di pagamento digitale, l’uso di mezzi “green” per il recapito della posta e l’installazione di locker nei comuni privi di ufficio postale, per semplificare le operazioni di consegna dei pacchi e il pagamento dei bollettini. Inoltre è prevista l’installazione di cassette postali smart a tecnologia digitale, l’attivazione di servizi di informazione per i cittadini e la realizzazione di nuovi eventi filatelici per meglio valorizzare le tradizioni e le realtà del territorio.