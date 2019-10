Incidente a Roma, furgone contro bus in via Gianna Pederzini: 2 feriti

Brutto incidente stradale quello avvenuto intorno alle 16 del pomeriggio di ieri in via Gianna Pederzini, all’intersezione con il viadotto Saragat. Il conducente di un furgone Fiorino, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e ha colpito la parte anteriore di un bus della linea 93 con a bordo 15 persone. In seguito allo scontro sono stati portati all’ospedale Sant’Andrea l’autista del pullman in codice giallo e il guidatore del camioncino in codice rosso. Le forze dell’ordine del III Gruppo Nomentano della polizia locale hanno richiesto accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico dell’uomo sull’autocarro.