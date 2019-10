Il commissariato Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, è intervenuto in un grande magazzino di via Collatina su segnalazione della vigilanza privata, a sua volta giunta sul posto per un allarme in funzione, per arrestare un 38enne albanese accusato di tentato furto aggravato. L’uomo ha cercato d’intrufolarsi nell’edificio da una finestra, ma è precipitato ed è caduto a terra. Il delinquente è stato trovato all’interno del parcheggio della struttura con accanto diversi arnesi atti allo scasso. Il malvivente è stato così soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale con diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. Gli utensili sono stati posti sotto sequestro.