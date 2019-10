La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un promontorio mobile di alta pressione continua a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato sulle regioni centrali tirreniche, salvo la presenza di qualche banco di nebbia sulle vallate interne. Nottetempo aumentano nubi basse miste a foschia. Temperature in lieve calo nei valori minimi, stabile nei massimi. Venti deboli variabili, da NE al mattino sulle zone interne. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,8 µg/m³.