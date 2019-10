In occasione dello sciopero generale proclamato a Roma, i sindacati sono scesi in Piazza del Campidoglio. "Vergogna, vergogna, vergogna" o "Vattene a casa, Virginia vattene a casa, vattene a casa, Virginia vattene a casa", sono i cori intonati contro l'amministrazione di Virginia Raggi. Non sono mancati gli appelli: "Non servono i grandi e costosi manager che hanno saputo solo dilapidare le risorse pubbliche. Servono umili dirigenti animati per l'interesse dei cittadini, che svolgano il loro ruolo con spirito di servizio, che facciano in modo che tale spirito si diffonda in tutta la loro azienda. E tutte le aziende devono essere fornite delle risorse necessarie al loro rigoroso funzionamento. Tutto questo servirà a combattere il degrado della nostra città, vogliamo Roma pulita, non deturpata dal traffico insopportabile con l'aria irrespirabile. Insomma, una città finalmente sostenibile".

La protesta in Piazza del Campidoglio contro la sindaca di Roma

La replica di Virginia Raggi

Non si è fatta attendere la replica della sindaca, Virginia Raggi, su Twitter: "Una minoranza di sindacalisti prova a tenere in ostaggio una città di tre milioni di abitanti: di lavoratori, di madri e padri che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola, di studenti e pendolari. La maggioranza dei cittadini è stanca di scioperi ingiustificati". Tweet che è stato letto dal palco allestito in Campidoglio. La lettura delle parole della prima cittadina è stata accolta da fischi e urla "dimissioni". "Si chieda se è lei la minoranza in questa città, che non la vuole. Lo sciopero è riuscito perché la città è nel degrado", ha attaccato il segretario della Cgil di Roma, Michele Azzola.