Meteo a Roma: le previsioni di oggi 25 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'area depressionaria trasla verso le isole maggiori favorendo un graduale miglioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche. Della variabilità insisterà ancora sul Lazio fino al pomeriggio, mentre su Umbria e Toscana solo qualche nube di passaggio con rasserenamenti a partire dal tardo pomeriggio. Venti sino a moderati da ENE su umbria e Toscana, più deboli e a rotazione ciclonica sul Lazio. Temperature in generale aumento. Mari mossi, specie al largo. Allerta arancione su tutta la regione.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,4 µg/m³.