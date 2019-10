Meteo a Roma: le previsioni del 24 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 23.5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una circolazione depressionaria si muove dal Mediterraneo occidentale verso Est portando un nuovo aumento della nuvolosità con piogge e temporali. Sul Lazio fenomeni in arrivo specie dalla prima serata. Possibili temporali serali su Roma, coste romane e Pontino. Temperature ancora miti con massime intorno ai 24-25°C sulle valli interne del Lazio. Venti tesi da Sudest sul medio-alto Tirreno, con mari molto mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 6.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 17.5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,8 µg/m³.