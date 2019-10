Topi in una scuola di Fiumicino: chiusa 4 giorni per derattizzazione

Resterà chiusa per quattro giorni, dal 24 al 27 ottobre compresi, la scuola G. B. Grassi di via della Scafa a Fiumicino (Roma) a causa di un intervento di derattizzazione. La chiusura è stata disposta con un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Esterino Montino. Per prevenire il ritorno dei roditori nei locali della scuola, l'Assessorato ai lavori Pubblici eseguirà anche alcuni lavori in muratura, saranno eliminati mobili non utilizzati e materiali in disuso, e sarà bonificata l'area verde vicina alla scuola.

Le parole dell'assessore alla Scuola

"Gli interventi di derattizzazione nella scuola di Madonnella, come nelle altre – chiarisce l'assessore alla Scuola Paolo Calicchio – sono stati regolarmente effettuati sia da parte della ditta cui si appoggia l'assessorato che da parte del gestore delle mense". "Purtroppo, però – continua Calicchio – lo stato di abbandono dell'area verde vicina alla scuola favorisce il proliferare di ratti. Questo è aggravato dal fatto che quella stessa area è spesso usata da alcuni incivili come discarica".