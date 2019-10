La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo la presenza di foschie o banchi di nebbia al mattino sulle valli interne e il passaggio di qualche innocua velatura specie in serata. Temperature stazionarie, venti moderati dai quadranti sudorientali in mare aperto. Mari mossi con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,8 µg/m³.