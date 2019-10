Roma, auto ribaltata in via dei Robilant: feriti una donna e 2 bambini

Nel pomeriggio di martedì 22 ottobre un’automobile si è ribaltata a Roma in via dei Robilant, all’angolo con viale Antonino San Giuliano (nei pressi della Farnesina) in seguito a un incidente stradale. La vettura, scontrandosi con un’altra macchina, è finita contro un cippo commemorativo in marmo, che è stato divelto. Alla guida del primo mezzo c’era un uomo di 46 anni, nell’altro una donna di 49 anni con due bambini di 9 e 11 anni a bordo. Tutti sono rimasti feriti e portati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono in seguito intervenute le pattuglie del gruppo XV Cassia per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.