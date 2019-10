Uomo trovato morto in casa a Roma in via Tuscolana: indagini in corso

Il cadavere di un 64enne è stato trovato ieri in avanzato stato di decomposizione in un appartamento in via Tuscolana a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia dei commissariati Romanina e Tuscolano, oltre alla polizia scientifica. Al momento non si esclude nessuna pista. A dare l'allarme sono stati alcuni condomini della palazzina. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte.