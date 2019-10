Meteo a Roma: le previsioni del 22 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata stabile con nebbie e foschie sulle valli interne in formazione nella notte e in diradamento nel corso della mattina. Temperature minime stazionarie, massime nettamente al di sopra della media, prossime ai 27-28°C su Roma, Firenze, Terni, Grosseto, Frosinone, Latina e in generale sulle zone interne pianeggianti. Venti deboli o moderati da Sudest. Mari mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12 µg/m³.