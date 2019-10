Roma, tentato furto in negozio souvenir di via Cavour in piena notte

Tentato furto, questa notte, in un negozio di souvenir di via Cavour, nel pieno centro di Roma. I ladri hanno cercato di svaligiare la cassa Atm (Automated Teller Machine, in Italia conosciuta come sportello automatico che eroga denaro), che si trova all'interno del negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni Roma Centro e Quirinale, oltre che gli uomini del Nucleo Investigativo. Il colpo, però, non è andato a buon fine: all'arrivo delle forze dell'ordine, infatti, nonostante la cassa automatica presentasse evidenti segni di scasso, all'interno conservava ancora il denaro. Sono in corso indagini.