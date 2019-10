Incidente a Roma: suv travolge auto in sosta e si ribalta a Spinaceto

Un suv si è schiantato su alcune auto in sosta e poi si è ribaltato. È avvenuto a Roma, in viale Caduti della Resistenza a Spinaceto, dove nel pomeriggio un suv ha provocato danni ingenti a tre macchine e lievi ad altre due. L’uomo alla guida del mezzo, un italiano di 34 anni, è stato medicato sul posto e poi multato per mancato rispetto del codice della strada. È risultato negativo all’alcol test. Sul posto è intervenuta una pattuglia del IX Gruppo Eur della polizia locale per effettuare i rilievi del caso. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire la rimozione del suv. Resta però da chiarire il motivo per cui il conducente ha perso il controllo della vettura.