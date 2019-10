Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 19 al 20 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Cede la pressione atmosferica determinando molte nubi con piogge più insistenti sui settori settentrionali e accumuli più significativi a ridosso dei crinali. Aumentano le nubi sul Lazio, ma piogge in arrivo nottetempo solo sul Lazio meridionale. Venti moderati di Scirocco, forti su coste, mari e arcipelago. Minime in aumento, massime in lieve aumento. Mari mossi, molto mossi al largo. Domenica contesto soleggiato con solo qualche nube di passaggio.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per il weekend è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,7 µg/m³.