Due operatori ecologici dell’Ama, di 43 e 61 anni, sono stati vittime nella notte di un'aggressione verbale e fisica da parte di sei giovani in gruppo. L’episodio è stato reso noto dall’azienda stessa. Secondo quanto riferito dalla municipalizzata dei rifiuti della Capitale, il fatto è avvenuto intorno alle 3 di notte in zona Arco di Travertino, più precisamente in via Carroceto (VII municipio).

L’aggressione

I due dipendenti erano in servizio quando sei ragazzi si sono avvicinati a loro e hanno iniziato a insultarli e a picchiarli. Dopo l’aggressione, i giovani si sono dati alla fuga. A entrambi gli operatori Ama, portati in pronto soccorso in stato di shock, sono stati dati alcuni giorni di prognosi. L'azienda ha fatto sapere che presenterà denuncia contro ignoti alle autorità competenti.