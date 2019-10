Vetri completamente distrutti e passeggeri spaventati a causa di un assalto al bus, questa la scena a cui ha dovuto assistere ieri pomeriggio un autista della linea 719 dell'Atac, in transito in via Candoni, strada alla periferia di Roma. Il conducente ha pubblicato il video del mezzo pubblico distrutto su Facebook sostenendo di aver sentito alcuni colpi d'arma da fuoco, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che però escludono che sia stata usata un'arma durante l'aggressione. Secondo gli accertamenti dei poliziotti, i vetri del bus sarebbero stati distrutti con degli oggetti contundenti, che non sono stati ritrovati, e non da colpi di arma da fuoco. Sul mezzo erano presenti una decina di passeggeri che sono stati fatti scendere, non risultano feriti. Sono diverse le aggressioni subite dagli autisti Atac nelle scorse settimane, la più grave è dello scorso settembre in via Boccea.

Uno dei vetri rotti durante l'aggressione (ANSA)