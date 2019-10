Cavallo cade in Via Condotti a Roma, Enpa: "Tragedia sfiorata"

Tragedia sfiorata ieri mattina a Roma, in Via Condotti. Come fa sapere l'Ente nazionale protezione animali che da anni si batte per chiedere sicurezza per i cavalli "un cavallo delle botticelle è scivolato sull'asfalto ed è restato a terra alcuni minuti, prima di riuscire a rialzarsi e a dirigersi verso piazza di Spagna. L'incidente è stato documentato da un passante e in queste ore sta rimbalzando su Facebook dove ha scatenato l'indignazione di tantissime persone. Sul posto erano presenti anche agenti del comando I° Gruppo della Polizia di Roma Capitale".

L'indignazione

Inoltre, secondo quanto detto ad Enpa dai vigili, "la caduta dell'animale sarebbe stata causata da un tombino particolarmente scivoloso. Proprio quel tombino sul quale, come riferito all'associazione, in passato erano scivolati altri cavalli. Insomma, una vera 'bomba ad orologeria'. A rendere ancora più inquietante una vicenda di per sé sconcertante è il comportamento del vetturino. Invitato a far visitare il cavallo da un veterinario, l'uomo, come appreso da Enpa, ha diretto la botticella verso Piazza di Spagna. Come se nulla fosse accaduto. Resta il mistero sulle reali condizioni di salute dell'animale; nulla è dato sapere al riguardo". Poi: "In campagna elettorale la Sindaca aveva promesso di salvare i cavalli dalle caotiche strade di Roma. Nei mesi e nelle settimane passate si sono seguite dichiarazioni, annunci, impegni a trasferire le botticelle nei parchi della città. Chiediamo alla politica nazionale di farsi carico di un'emergenza che non è solo romana e di riprendere in mano la riforma del codice della strada con la norma salva-cavalli".