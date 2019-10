La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Sulle regioni centrali tirreniche insistono correnti umide dai quadranti occidentali che favoriscono al mattino degli addensamenti a ridosso dei rilievi e banchi di nebbia sulle vallate del Lazio. Nel corso del pomeriggio contesto soleggiato con solo qualche addensamento. Temperature in calo nei valori minimi, stabili in quelli massimi. Venti deboli, tendenti da disporsi dai quadranti nord occidentali. Mari mossi con moto ondoso in calo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,8 µg/m³.