Sarà ascoltato nelle prossime ore l'autista del bus della linea 301 che ieri mattina, intorno alle 9, si è schiantato contro un albero all'altezza del civico 484 di via Cassia, nel quadrante nord di Roma (FOTO). L'uomo, un 40enne, si trova ancora all'ospedale Santo Spirito dopo che, a seguito dell'incidente, era stato ricoverato in codice rosso. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire le cause dell'impatto e, al momento, non escludono alcuna ipotesi: dal guasto, al malore, alla distrazione legata all'utilizzo del telefono. Al conducente sono stati infatti sequestrati due cellulari, uno personale e l'altro aziendale, e ora si cercherà di chiarire, attraverso i tabulati, se li stesse utilizzando quando è avvenuto l'impatto. Si resta in attesa anche del referto medico, che potrà servirà a capire se l'autista abbia invece accusato un malore. I test sull'assunzione di alcol e droga a cui il 40enne è stato sottoposto ieri sono risultati negativi.

Quaranta feriti, nove gravi

Sono quaranta le persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto ieri mattina. Di queste, nove sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni, ma fortunatamente nessuna è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute dodici ambulanze, mentre i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere diversi passeggeri e mettere in sicurezza il mezzo. Il tratto stradale è rimasto chiuso per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare tutti i rilievi.

Atteso l'esito della perizia sul mezzo

Dopo lo schianto, la procura di Roma ha aperto un’indagine contro ignoti per lesioni e ha disposto una perizia, della quale si attende l'esito, per verificare lo stato del mezzo e le condizioni in cui si trovava prima dell'incidente. Gli inquirenti ascolteranno in mattinata anche i numerosi testimoni presenti sull'autobus per cercare di fare luce su quanto accaduto.

Dal canto proprio, l'Atac ha avviato un'indagine interna "per accertare le ragioni del grave incidente". L’azienda si è anche scusata con i passeggeri coinvolti e ha sottolineato che si stanno "accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell'individuazione di eventuali profili di responsabilità".

