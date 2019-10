A Colleferro, in provincia di Roma, una ragazza di 22 anni è stata arrestata dai carabinieri per aver picchiato la madre colpendola con una testata, poi anche con calci e pugni. La figlia è ora accusata di maltrattamenti in famiglia. All'arrivo dei carabinieri, la giovane ha provato a fuggire. Trasportata in ospedale, la madre ha avuto una prognosi di 15 giorni per un trauma cranico e contusioni multiple. Prima dell'aggressione, la 22enne - che ora si trova nel carcere di Rebibbia - aveva inultato e minacciato la donna.