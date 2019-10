La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La perturbazione giunta nella notte sfila rapidamente verso Levante favorendo un netto miglioramento del tempo. Al mattino nubi irregolari sui settori interni del Lazio, della Toscana e sull'Umbria. Nel corso del pomeriggio saranno le schiarite a prevalere, salvo addensamenti sul Nord Ovest della Toscana. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti moderati di Libeccio, tesi sui mari con alto Tirreno molto mosso.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,4 µg/m³.