Sversano liquidi nella Fontana di Trevi: arrestati tre turisti a Roma

I vigili urbani hanno arrestato questa notte tre turisti australiani (una 27enne e due uomini di 44 e 50 anni) con l’accusa di ubriachezza molesta, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a rifiuto di fornire le proprie generalità. Uno di loro, in particolare, è stato arrestato per violenza e minacce ai danni di un agente. Il gruppetto di turisti ha versato liquidi nella Fontana di Trevi e ha anche tentato di aggredire le forze dell’ordine dopo essere stato richiamato.

Gli atti vandalici degli australiani

Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare la condotta dei tre turisti, che intorno alla Fontana di Trevi tenevano un comportamento non consono. Dopo essersi seduti sul bordo della fontana, uno di loro ha versato al suo interno una sostanza liquida e ha gettato a terra il bicchiere che la conteneva. Gli agenti sono riusciti subito a bloccare i due uomini, mentre una donna si è data alla fuga cercando di nascondersi in un bar. Poco dopo anche lei è sta intercettata. I fermati si sono rifiutati di fornire le proprie generalità, hanno insultato e minacciato gli agenti mantenendo un atteggiamento aggressivo anche presso il comando, dove sono stati portati per il fotosegnalamento. Uno di loro, durante l’identificazione, ha anche tentato di colpire un agente.

Le sanzioni

Per tutti è tre è scattato l’arresto e, in queste ore, si sta svolgendo il rito direttissimo presso le aule giudiziarie di piazzale Clodio. Per la 27enne è scattata una sanzione di 900 euro e l’applicazione del Daspo per inosservanza delle norme proposte a tutela dei monumenti e delle fontane.