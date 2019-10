Emergenza clima, studenti piantano alberi contro la crisi a Fiumicino

Per contrastare la crisi climatica, questa mattina gli studenti dell’Istituto Agrario Leonardo Da Vinci in Viale Maria, a Maccarese (un piccolo borgo di Fiumicino), hanno piantato quattro carrubi nel giardino della scuola. Le piante sono state acquistate e donate alla scuola da quattro realtà del territorio di Fiumicino in occasione dell’iniziativa nazionale "Un albero in più": l’Associazione L'Albero di Maccarese, la Biblioteca Gino Pallotta di Fregene, l'Associazione 99 Fontanili di Torrimpietra ed il neo Museo del Saxofono di Maccarese.

Grande adesione all'iniziativa nazionale "Un albero in più"

Tutti hanno aderito all'iniziativa nazionale promossa dal neurobiologo vegetale e scienziato di prestigio mondiale, Stefano Mancuso, a cui si sono associati Wwf, Anci Lazio Carlo Petrini, Presidente Slow Food, Touring Club e tanti comuni italiani. L’obiettivo della campagna è quello di piantare 60 milioni di alberi (uno per italiano) nel più breve tempo possibile per contrastare la crisi climatica. Il progetto si è svolto su scala nazionale in occasione della "Urban Nature". Alla cerimonia di messa a dimora degli alberi hanno partecipato stamani, tra gli altri, il vicesindaco di Fiumicino, Ezio di Genesio Pagliuca, la dirigente dell'Istituto romano, Antonella Maucioni, il responsabile del Wwf di Macchiagrande, Andrea Rinelli, che ha illustrato la funzione di un albero come "depuratore naturale dell'aria". Infine, si sono uniti all'iniziativa anche alcuni musicisti del Museo del Saxofono e le bibliotecarie della Biblioteca Gino Pallotta.