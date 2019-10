Roma, scontro auto-moto in zona Collatina: due morti

Due persone sono morte nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Roma. Sono rimaste coinvolte un'auto e uno scooter, che si sono scontrati in via dell'Acqua Vergine, in zona Collatina. Il conducente dello scooter, un ragazzo di 30 anni, è deceduto sul colpo mentre la passeggera, una 31enne, è morta in ospedale.

Il trasporto in ospedale

L'automobilista è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito. Sul posto intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Da quanto si è appreso, dalle prime verifiche eseguite si tratterebbe di uno scontro frontale tra i due mezzi.