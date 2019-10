Meteo a Roma: le previsioni di oggi 14 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione si indebolisce ulteriormente con la riattivazione di un flusso di correnti umide da sudovest che riporterà molte nubi sulla Toscana con deboli pioviggini sui settori di Nord Ovest nella prima parte del giorno. Su Umbria e Lazio parzialmente nuvoloso con nebbie e nubi basse sulle valli interne al mattino, in diradamento diurno, quando sono attese delle importanti schiarite. Temperature minime in rialzo, massime stabili, su valori molto miti, specie sul Lazio con punte fino a 25/26°C. Venti deboli da Sud Est, moderati/tesi sui mari. Mari mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,5 µg/m³.