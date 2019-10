La situazione meteo in città

A Roma giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Permangono condizioni di alta pressione sul Paese anche se correnti meridionali richiameranno umidità dal Tirreno, responsabile della presenza di nubi basse e nebbie sulle regioni centrali tirreniche. Dal pomeriggio schiarite prevalenti sul Lazio. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti deboli meridionali, sino a moderati su coste e mari, i quali risulteranno fino a mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. tornano le nubi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,8 µg/m³.