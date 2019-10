La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Alta pressione ancora presente sul Paese a garanzie di tempo asciutto ma con nebbie nelle valli interne al primo mattino. Transitano nubi medio-alte nella seconda parte del giorno. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. Venti deboli o molto deboli settentrionali. Mari calmi o poco mossi. Domenica permane l’alta pressione sul Paese anche se il mar Tirreno produrrà estesa nuvolosità in arrivo su tutte le regioni centrali tirreniche, che tenderà a insistere maggiormente sul Lazio.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornataDurante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornataDurante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Domenica nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per il weekend è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9.7 µg/m³.