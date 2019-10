Incendio in un palazzo in via Rivaldi a Roma: salvate sette persone

Tre squadre dei vigili del fuoco (con il supporto di un’autoscala, un’autobotte, un carro teli e il nucleo Saf) sono intervenute in via Ascanio Rivaldi, nel quartiere Portuense, a Roma, per un incendio esploso all'interno dell’appartamento di un palazzo di sei piani. Le fiamme divampate hanno coinvolto anche un’abitazione situata al quarto piano. Stando alle dichiarazioni dei pompieri, sono state portate in salvo sette persone e, per il momento, non si segnalano feriti.