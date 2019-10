Aprilia, fuggono all'alt: carabinieri accerchiati per evitare arresto

Due uomini sono scappati all'alt dei carabinieri, poi, una volta bloccati, hanno chiamato gli abitanti del quartiere per provare a evitare l'arresto. I due sono stati arrestati dai militari per resistenza a pubblico ufficiale in concorso. È successo la scorsa notte ad Aprilia, in provincia di Latina, dove una pattuglia dei carabinieri, intervenuta a supporto di un'ambulanza, ha visto sfrecciare uno scooter con due persone con casco integrale a bordo. Il motorino non si è fermato all'alt dei militari e ne è nato un inseguimento. Quando i due sono stati bloccati, uno di loro, un pregiudicato di 31 anni, ha chiesto il sostegno di altre persone del quartiere e ha minacciato di morte i carabinieri. Circa quindici persone hanno accerchiato i militari e hanno tentato di ribaltare la loro auto. Sono stati anche lanciati degli oggetti dai balconi. Sono in corso le indagini per identificare gli abitanti che sono intervenuti in loro aiuto.