Meteo a Roma: le previsioni del 10 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'impulso in quota giunto ieri sfila verso Est, tuttavia sulla Toscana si forma un piccolo minimo al suolo a Sud dell'Elba che porterà ancora estesa copertura nuvolosa associata a deboli piogge tra Toscana orientale e Umbria adiacente. Sul resto dei settori toscani saranno le schiarite a prevalere specie dal pomeriggio, mentre la nuvolosità sarà più compatta sul medio-alto Lazio. Temperature in rialzo nei valori minimi, in lieve calo nei valori massimi. Venti moderati sud-occidentali con rinforzi sui mari, i quali saranno mossi, fino a molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,1 µg/m³.