Meteo a Roma: le previsioni di oggi 9 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La giornata parte con bel tempo, ma peggiora dalla sera con piogge, rovesci e accumuli significativi specie a ridosso dei crinali. Nottetempo aumentano le nubi anche sui restanti settori tirrenici. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie. Mari inizialmente calmi, moto ondoso in netto aumento dalla sera su alta Toscana.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,8 µg/m³.