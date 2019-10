Incendio in un ristorante di Roma: denunciato un uomo

Un incendio doloso è divampato la scorsa notte in una pizzeria in via delle Palme, nel quartiere di Centocelle, a Roma. Sul posto, su segnalazione di un cittadino, sono giunti i vigili del fuoco e la polizia. A scopo precauzionale sono stati evacuati i residenti della palazzina adiacente, non risultano feriti o intossicati. I poliziotti del commissariato Prenestino hanno individuato poco dopo il presunto responsabile del rogo, l'uomo è stato denunciato per incendio doloso.