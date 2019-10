Un boa nel seminterrato di un palazzo di Casal Bernocchi, nella periferia di Roma, ha gettato i residenti in allarme. La polizia municipale, dopo la conferma ricevuta da parte del Reparto Tutela Ambienti dei vigili urbani, è intervenuta per recuperare il rettile di due metri e portarlo fuori dall’immobile. Il serpente è stato poi trasportato via dal personale specializzato Asl della zona, che è riuscito a mettere in sicurezza l’animale e trasferirlo in un’adeguata struttura veterinaria. Sono ora in corso gli accertamenti per capire la provenienza del boa, soprattutto considerato il fatto che fa parte delle specie protette dalla convenzione sul commercio internazionale degli animali in via d’estinzione.