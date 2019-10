Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 5 al 6 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Gli ultimi strascichi delle umide correnti in quota Nord-occidentali, che hanno interessato la notte precedente buona parte dei settori tirrenici determineranno residua instabilità entro metà giornata, specie tra Lazio e Umbria (acquazzoni). Dal pomeriggio diradamento delle nubi sulla Toscana iniziando da Nord-ovest, dal tardo pomeriggio/sera asciutto ovunque. Venti sino a moderati occidentali, tendenti a ruotare da NO su coste e mari dalla sera. Mari molto mossi, localmente ancora agitati al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.