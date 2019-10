Stalking a capo gabinetto Farnesina: arrestata ex collaboratrice Rai

Valentina Pizzale, ex collaboratrice della Rai, è stata arrestata con l’accusa di stalking ai danni dell'ambasciatore Ettore Francesco Sequi, attualmente capo di gabinetto della Farnesina. La storia è stata anticipata oggi dal Corriere della Sera. Davanti agli inquirenti, la donna, ora ai domiciliari, si è difesa dicendo di non aver "perseguitato e vessato nessuno. La nostra è stata una lunga storia, andata avanti per tanto tempo e non volevo finisse".

Udienza il 16 ottobre

Pizzale era da tempo indagata a piede libero e la procura di Roma aveva già chiesto il rinvio a giudizio. Nonostante ciò, l'indagata ha continuato a inviare messaggi all'ex fidanzato, alcuni dei quali dal tono minaccioso, al punto che la Procura ha chiesto e ottenuto per la donna gli arresti domiciliari. L’udienza è fissata per il 16 ottobre prossimo.

La precisazione della Rai

Tramite una nota, la Rai ha precisato che "Valentina Pizzale non è titolare di un rapporto di lavoro stabile con l'azienda. In passato ha svolto collaborazioni saltuarie e limitate al ruolo di claquer e non di sceneggiatrice. Dal gennaio 2019 - conclude il comunicato - non ha più alcun tipo di collaborazione con Rai".