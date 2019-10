Studio medico clandestino in una sartoria a Roma, un denunciato

La polizia a Roma ha scoperto uno studio medico clandestino gestito da un sedicente medico omeopata di origini bengalesi di 62 anni. L'uomo prometteva di curare qualsiasi malattia, ma insospettiti dal via vai di cittadini asiatici, gli agenti hanno fatto un controllo in una sartoria del quartiere Torpignattara, trovando in una stanza interna un vero e proprio studio medico clandestino.

Il ritrovamento

Nel locale sono state trovate schede dei pazienti, prescrizioni, biglietti da visita e brochure pubblicitarie, stampate in varie lingue. Oltre alla documentazione cartacea è stato sequestrato vario materiale a uso "medico", tra cui, oltre a medicinali prodotti in Europa, anche centinaia di flaconi di sostanze "omeopatiche" sulle quali sono ancora in corso accertamenti di laboratorio per l'identificazione della loro reale composizione. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica.